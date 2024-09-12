В восточном регионе Туркменистана открылся филиал Инновационно-информационного центра

В Туркменабате на базе специализированной средней школы №32 открылся филиал Инновационно-информационного центра Министерства образования Туркменистана.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», в церемонии открытия приняли участие директор и сотрудники Инновационно-информационного центра, а также специалисты Главного Управления образования Лебапского велаята, директора, учителя и учащиеся общеобразовательных школ.

Филиал ИИЦ в Туркменабате нацелен на внедрение инновационных методик преподавания в высших и средних профессиональных учебных заведениях, общеобразовательных школах. На базе центра педагоги школ и вузов будут изучать применение современных информационных технологий.

Здесь также планируется проводить соответствующие международным стандартам учебные курсы как для расширения профессиональных компетенций специалистов сферы образования, так и для повышения языковой и компьютерной грамотности граждан.

Обучающиеся на курсах смогут выбрать удобное для себя время на утренних, дневных или вечерних занятиях. В спектр образовательных услуг филиала ИИЦ входят курсы по обучению английскому, русскому, арабскому, корейскому, немецкому языкам, другим гуманитарным и специальным предметам.

Кроме того ИИЦ будет проводить различные мероприятия, направленные на продвижение здорового образа жизни, приобщение к познавательному и интересному досугу, отмечает источник.

Ранее мы сообщали, что Инновационно-информационному центру в Ашхабаде подарили учебники корейского языка.