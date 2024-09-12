В Ашхабаде открылась выставка картин педагогов академии художеств Туркменистана

В столице Туркменистана, в выставочном центре изобразительных искусств состоялось открытие выставка живописных работ 16 преподавателей Государственной академии художеств. Выставка приурочена к предстоящему 33-летию независимости страны.

Выставка отличается разнообразием тем, жанров, стилей и предпочтений художников, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Так, например, здесь можно видеть картины на тему героического прошлого туркменского народа, к примеру, триптих Азата Мурадова, посвященного незабываемому подвигу Джалаладдина и его соратников.

Своей гуманной позицией привлекала внимание посетителей работа Бабаева Закирджана «Беззвучная радость», рассказывающая о том, что подростку с особенностями развития не чужды никакие мальчишеские увлечения.

Выставка занимает весь второй этаж выставочного центра. Познакомиться с экспозицией можно в течение последующих 10 дней, отмечает источник.