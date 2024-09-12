Американский стартап анонсировал лэптоп с необычной конструкцией

На платформе Kickstarter появился необычный ноутбук с тремя экранами от американского стартапа TriMax Pro. Устройство выделяется не только наличием двух дополнительных складных дисплеев, но и нестандартным расположением механической клавиатуры – под тачпадом. Проект уже превысил свою цель по сбору средств, и компания объявила розничные цены на будущий продукт, сообщает gazeta.ru.

Главный экран TriMax Pro – это 16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920×1080 пикселей. Его дополняют два боковых 10,5-дюймовых экрана с разрешением 1280×1920 пикселей, ориентированных вертикально. Все три дисплея сенсорные и обладают яркостью 400 нит.

В топовой конфигурации ноутбук оснащается процессором AMD Ryzen 7 7735 HS, 32 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем на 512 ГБ. Доступна также более бюджетная версия Barebone на базе Intel Core i5-1235U. Производитель заявляет о шести часах автономной работы для обеих версий. Устройство поддерживает Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, имеет порты HDMI, USB Type-A и Type-C, оснащено двумя динамиками и сканером отпечатков пальцев.

На стадии предзаказа версия Barebone доступна за $800, а модификация с процессором AMD — за $1000. Начало поставок TriMax Pro запланировано на ноябрь 2024 года.