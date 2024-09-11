Туркменистан и Афганистан провели торжественные мероприятия по открытию и закладке новых инфраструктурных объектов

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов, а также исполняющий обязанности Председателя Кабинета Министров Афганистана Молла Мохаммед Хасан Ахунд приняли участие в церемониях открытия и начала строительства новых инфраструктурных объектов, символизирующих добрососедские и братские отношения между Туркменистаном и Афганистаном, сообщает TDH.

Среди знаменательных событий дня — открытие 177-метрового железнодорожного моста стальной магистрали Серхетабат-Тургунди и закладка фундамента газокомпрессорной станции «Шатлык-1».

Также ведется строительство участка Серхетабат-Герат, который является важной частью проекта транснационального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). Важным этапом стало и начало работ по прокладке оптико-волоконной линии с

В дополнение к этому, начались работы по строительству складского комплекса на железнодорожной станции «Сухом порту» Тургунди и участке Тургунди-Санабар первой очереди мостовой дороги Тургунди-Герат. Завершением мероприятий стало введение в эксплуатацию электростанции «Нур-эль-Джахад» в афганской провинции Герат.