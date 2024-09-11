Татарстан готов предложить свои цифровые решения Туркменистану

Стратегическое партнерство между Россией и Туркменистаном вышло на новый уровень, особенно благодаря активному сотрудничеству с Республикой Татарстан. Об этом в интервью Turkmenportal заявила директор Торгового дома «Гарант» РТ РФ Регина Шафикова на полях Инвестиционного форума TIF-2024.

Регина Шафикова подчеркнула, что Татарстан стал первым «Цифровым» регионом России, предоставляя населению 465 электронных сервисов и услуг. Она также отметила успешную реализацию проектов цифровизации в коммунальном хозяйстве, таких как система «Открытая Казань», которая объединена с проектом «Безопасный Город» для предотвращения и своевременного реагирования на чрезвычайные происшествия.

В настоящее время Татарстан занимает лидирующие позиции в России по производству молока, картофеля, сахарной свеклы и зерна, а также по объемам вводимого жилья и социальных объектов. Ключевым направлением сотрудничества с Туркменистаном является машиностроение, нефтегазовая сфера, энергетика, авиа и судостроение.

Значительный резерв для расширения двустороннего сотрудничества остается в области новых технологий, образования и спорта.

Р.Шафикова также отметила, что Татарстан открыт к сотрудничеству и готов делиться своим опытом и совместно работать над оснащением города Аркадаг новейшими технологиями и цифровыми решениями. В прошлом году было подписано Соглашение о побратимстве городов Казани и Аркадаг, что открывает новые возможности для сотрудничества. На площадке Инвестфорума планируется подписать соглашение с туркменской компанией «Yokary Tilsimat» о сотрудничестве в сфере инноваций и цифровых технологий, а также содействию во взаимодействии с ОЭЗ «Иннополис».