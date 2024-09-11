Сборная Туркменистана по футзалу обыграла команду ОАЭ в товарищеском матче

Футзалисты сборной Туркменистана обыграли со счетом 4:0 эмиратский клуб «Аль-Хамрия» в товарищеском матче на сборах в ОАЭ.

Как сообщает ФФТ, в составе победителей дублем отметился Абдулла Нурсахедов, еще по разу отличились Шамухаммед Бабаев и Гурбангельды Сахедов. Матч прошел в Спорткомплексе «Sharjah Al Hamriyah».

Ранее подопечные Якуба Овезова сыграли товарищеские матчи со сборными Саудовской Аравии (2:2) и Франции (1:9). Сборы национальной команды Туркменистана в ОАЭ завершатся 13 сентября.