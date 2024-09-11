Русисты из Туркменистана стали лауреатами Международного Пушкинского конкурса

Четыре преподавателя русского языка и литературы из Туркменистана стали лауреатами XXIV Международного Пушкинского конкурса зарубежных русистов.

Как сообщает «Туркменистан: золотой век», это: Айсапар Сазакова из Специализированной средней школы №2 с углублённым изучением иностранных языков города Дашогуза; Марал Овезова из средней школы №58 Болдумсазского этрапа Дашогузского велаята; Джахан Амиркулова из средней школы №25 Чарджевского этрапа Лебапского велаята; Гульбахар Асадуллаева из средней школы №24 города Туркменабата.

Торжественная церемония награждения лауреатов прошла в Москве.

В этом году конкурс проводился под эгидой 225-летнего юбилея со дня рождения Александра Пушкина. В своих творческих работах конкурсанты размышляли на тему: «Пушкин – наше всё. И что? Нужен ли русский гений новому поколению?».

Из 239 конкурсных работ жюри отобрало 50 лучших. Таким образом, педагоги из 19 стран были лично награждены специальными дипломами конкурса.

Победители приняли участие в пятидневной экскурсионной программе по Москве, в рамках которой посетили Государственный музей А.С. Пушкина, редакцию «Российской газеты».

В Государственном институте русского языка имени А.С.Пушкина они приняли участие в лекции по методологии преподавания русского языка как иностранного, отмечает источник.