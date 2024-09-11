ПРООН провела в Ашхабаде двухнедельный курс по сейсмобезопасности

Двухнедельный тренинг-семинар на тему «Сейсмическая опасность, сейсмическая уязвимость и сейсмический риск» провела Программа развития ООН (ПРООН) в рамках проекта «Укрепление национального потенциала по оценке сейсмического риска, предупреждению и реагированию на потенциальные землетрясения».

Курс проходил с 26 августа по 6 сентября в здании ООН в Ашхабаде и собрал специалистов из национальных министерств и ведомств, работающих в строительной сфере, а также тех, кто занимается подготовкой к чрезвычайным ситуациям и их ликвидацией.

В ходе семинара были рассмотрены современные методы оценки сейсмической опасности, уязвимости и риска, с особым акцентом на их применение в условиях Туркменистана. В рамках курса была организована практическая сессия, где участники проверили два строительных объекта — один новый, находящийся в стадии строительства, другой — 1950-х годов постройки, чтобы оценить их сейсмическую устойчивость.

Эксперт ПРООН Пулод Аминзода поделился своими взглядами на эволюцию сейсмической безопасности в ответ на крупные землетрясения по всему миру. Обсуждение подчеркнуло важную роль карт сейсмической опасности и сейсмостойкого строительства в укреплении готовности Туркменистана.

Участники также изучили опыт соседних стран в проведении экспериментальных динамических исследований и использования их результатов в практике сейсмостойкого строительства.

Были проведены практические занятия по оценке сейсмической устойчивости существующих зданий как в городских, так и в сельских районах. Особое внимание было уделено системе раннего предупреждения о землетрясениях.

Менеджер проекта ПРООН Азат Ягшымырадов:

«Этот тренинг является ключевым элементом более широкой инициативы ПРООН в Туркменистане по укреплению национального потенциала в области снижения риска бедствий и содействию устойчивому развитию путем повышения сейсмической безопасности по всей стране».

По завершении тренинга все участники получили образовательные материалы, включая презентации, книги и видеоресурсы по сейсмологии, сейсмостойкому строительству, сейсмическому риску, экспериментальным исследованиям и подготовке к землетрясениям и их ликвидации, сообщается в пресс-релизе ПРООН.