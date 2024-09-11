Президент Туркменистана открыл Инвестиционный форум TIF-2024

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выступил на открытии Инвестиционного форума Туркменистана TIF-2024, подчеркнув важность привлечения высоких технологий и инноваций в национальную экономику, сообщает TDH.

«Дорогие соотечественники!

Уважаемые участники международного форума!

От всей души поздравляю с началом работы Инвестиционного форума Туркменистана и международной конференции по привлечению высоких технологий и инноваций в национальную экономику, а также профильных смотров, которые проходят в беломраморном Ашхабаде в преддверии 33-й годовщины независимости суверенной Отчизны.

Уважаемые друзья!

В нашей независимой стране международные конференции, выставки, фестивали и деловые встречи проводятся регулярно, что ныне стало доброй традицией. Уверен, что подобные мероприятия сыграют существенную роль в привлечении крупных инвестиций в национальную экономику и расширении взаимовыгодного международного партнёрства.

Уважаемые участники международного форума!

Достижение устойчивого экономического роста – наша главная цель. Она определяет комплексные экономические программы, которые мы успешно воплощаем в жизнь. В Туркменистане уже реализован ряд крупных проектов, среди которых газопровод Туркменистан–Китай, завод по выпуску бензина из природного газа в Ахалском велаяте, газохимический комплекс по производству полиэтилена и полипропилена в Балканском велаяте и завод «Garabogazkarbamid».

Завтра мы также станем свидетелями череды знаменательных событий. Речь идёт о закладке и запуске ряда проектов: участка Серхетабат–Герат, именуемого «Arkadagyň Ak ýoly», который представляет собой основное звено проекта Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия, реализуемого нами за счёт собственных инвестиций, а также линий электропередачи, транспорта и связи по маршруту Туркменистан–Афганистан–Пакистан.

Уважаемые участники международного форума!

Нами предпринимаются конструктивные меры для расширения международных транспортно-транзитных коридоров. Нефтегазовый комплекс и энергетическая отрасль нашей страны развиваются в соответствии с запросами времени, масштабируется и внедрение в них цифровых достижений.

Вместе с тем в Туркменистане претворяются в жизнь проекты по получению электроэнергии из регенеративных источников – солнца и ветра. У нас также имеются крупные инвестиционные проекты, опирающиеся на высокие технологии и ориентированные на выпуск конкурентоспособной продукции.

Дамы и господа!

Дорогие друзья и гости!

Приглашаем вас принять участие в проектах, реализуемых в различных отраслях национальной экономики – нефтегазовой, химической, энергетической, транспортно-коммуникационной и сельскохозяйственной.

Дорогие соотечественники!

Уважаемые участники международного форума!

Ещё раз от всей души поздравляю с началом работы нынешних международных мероприятий года «Кладезь разума Махтумкули Фраги» – форума, конференции и профильных смотров!

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов в работе!», – сказал Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.