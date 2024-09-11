Президент Туркменистана встретился с министром иностранных дел Малайзии

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял министра иностранных дел Малайзии Дато Сери Утама Хаджи Мохамад бин Хаджи Хасана. В ходе встречи гость передал сердечные приветствия от Верховного правителя Малайзии Султана Ибрахима ибн Алмархум Султана Искандара и Премьер-министра Анвара Ибрахима. Об этом говорится в сообщении TDH.

Президент Сердар Бердымухамедов отметил важность визита для дальнейшего развития партнёрства между Туркменистаном и Малайзией. Он выразил уверенность в успешности предстоящих встреч и переговоров, подчеркнув дружественные отношения между двумя странами, основанные на принципах равенства и взаимоуважения.

Особое внимание было уделено сотрудничеству в нефтегазовом секторе, где компания «PETRONAS» активно участвует в проектах по добыче углеводородных ресурсов и подготовке специалистов.

Президент Сердар Бердымухамедов также подчеркнул важность намеченного на конец текущего года визита в Малайзию и выразил уверенность, что предстоящие в его рамках переговоры придадут новый импульс развитию дружественных отношений двух стран.