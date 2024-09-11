На границе Туркменистана и Афганистана наступил новый этап в транспортном развитии страны

На туркмено-афганской границе 11 сентября состоялась торжественная церемония начала строительства складского комплекса в «сухом порту» железнодорожной станции Тургунди и участка Тургунди-Санабар первой очереди железной дороги Тургунди-Герат. Об этом сообщает TDH.

В качестве источника информации на мероприятии приняли участие Председатель Национального Лидера Туркменского народа и Халк Малахаты Гурбангулы Бердымухамедов, а также исполняющий обязанности министров Кабинета министров Афганистана Моллы Мохаммеда Хасана Ахунда. Кроме того, по цифровой системе на торжествах присутствовал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Следует отметить, что 30 августа текущего года в рамках встреч делегаций Туркменистана и Афганистана была подписана серия двусторонних соглашений по изменению проекта между ведомствами Туркменистана при Кабинете министров Туркменистана и Министерством политики по делам Афганистана.

Среди подписанных документов — Меморандум о правительстве в строительных объектах на железнодорожной станции Тургунди, а также Рабочий план по прокладке участка Тургунди – Санабар длиной около 22 километров в рамках строительства железнодорожной дороги Тургунди – Герат.

Тургунди имеет стратегическое значение, так как соединяет Афганистан и Туркменистан через этот пункт автомобильным и железнодорожным сообщением.