Молодежь Туркменистана обсудила климатические вызовы на Национальной конференции в Мары

В Туркменском государственном энергетическом институте в городе Мары состоялась Национальная молодежная конференция по вопросам изменения климата (Local Conference of Youth on Climate Change, LCOY). Мероприятие, организованное правительством Туркменистана при поддержке Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ), собрало молодых активистов, студентов и представителей международных организаций для обсуждения актуальных климатических вопросов.

В работе конференции приняли участие представители UNICEF, Программы развития ООН, а также посольства Великобритании, ОАЭ и Азербайджана в Туркменистане.

Основными задачами конференции были ознакомление участников с текущими изменениями климата и их воздействием на Туркменистан и мир в целом, проведение образовательных сессий, посвященных различным аспектам климатических изменений, и информирование о Рамочной конвенции ООН по изменению климата (РКИК ООН) и других международных соглашениях. Особое внимание уделялось вовлечению молодежи в обсуждение и решение климатических вопросов, а также поддержке молодежных инициатив и проектов, способствующих устойчивому развитию и борьбе с изменением климата.

В конференции приняли участие студенты Туркменского государственного института энергетики, молодые послы ЦУР и экоактивисты, представители министерств иностранных дел, образования, охраны окружающей среды, энергетики, Государственного концерна «Туркменгаз», а также представители дипломатических миссий и международных организаций.

Директор Программы GIZ/GCA, д-р Каролина Милов, представила новый проект GIZ «Европейский Союз (ЕС) за зелёное развитие Туркменистана: Политический диалог и климатические действия на 2024–2028 гг.». Проект направлен на укрепление сотрудничества ЕС и Туркменистана, установление политического диалога в области энергетики, охраны окружающей среды и климатической повестки, а также поддержку реализации Национальной стратегии Туркменистана по изменению климата.

Работа конференции проходила в четырех группах, которые обсуждали минимизацию климатического воздействия энергетического сектора, информирование общественности о преимуществах использования возобновляемых источников энергии и энергосбережения, инновационные решения для устойчивого энергоснабжения и перспективы развития солнечной и ветряной энергетики.

Участники обсудили передовые технологии для повышения эффективности энергопотребления, переход на чистые источники энергии и внедрение стандартов для уменьшения экологического следа. Особое внимание было уделено разработке стратегии информирования общественности о возобновляемых источниках энергии и энергосбережении, проведению образовательных кампаний и роли СМИ и социальных сетей в продвижении устойчивого образа жизни.

По завершении форума организаторы и участники подтвердили приверженность Правительства Туркменистана и молодежи страны активизации усилий для предотвращения негативных последствий изменения климата.