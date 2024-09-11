Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл с рабочей поездкой в Марыйский велаят. В ходе визита его радушно встретили почтенные старейшины, с которыми он обсудил их жизнь, здоровье и социально-бытовые условия сельского населения.

Как сообщает TDH, старейшины отметили благополучие населения велаята и выразили искреннюю благодарность Национальному Лидеру и Президенту страны. Они также подчеркнули, что с большим воодушевлением готовятся к заседанию Халк Маслахаты Туркменистана, которое состоится накануне 33-й годовщины независимости страны.

Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что Туркменистан уверенно движется по пути прогрессивного развития, и каждый день в стране наполнен торжествами и праздниками. Рабочая поездка в Марыйский велаят продолжается.