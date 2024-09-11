Глава Международной федерации гимнастики посетит Туркменистан

В Туркменистан с визитом прибудут председатель Международной федерации гимнастики (FIG) и член международного олимпийского комитета Моринари Ватанабэ, глава Азиатского союза гимнастики (АГУ) Абдулрахман Бен Саад Аль-Шатри и вице-президент АГУ Тимур Абдувалиев, передает корреспондент Turkmenportal.

Визит высокопоставленных гостей связан с ростом популярности этого вида спорта в Туркменистане и достижениями туркменских гимнастов на международной арене.

В рамках визита запланированы официальные мероприятия, организованные национальным олимпийским комитетом, национальным комитетом по физической культуре и спорту, главным управлением по физической культуре и спорту города Ашхабада и Федерацией гимнастики Туркменистана. Визит направлен на укрепление сотрудничества и обмен опытом в области гимнастики.

Отметим, что Ватанабэ с 2016 года занимает пост председателя международной федерации гимнастики. Его обширная карьера включает множество руководящих постов в национальном олимпийском комитете Японии и Международном олимпийском комитете. М.Ватанабэ активно участвовал в организации крупных международных соревнований, таких как чемпионат мира по художественной гимнастике и Кубок мира FIG по спортивной гимнастике.

Абдулрахман Бен Саад Аль-Шатри возглавляет Азиатский Союз Гимнастики с 2010 года. Он также является основателем и руководителем нескольких компаний в Катаре, включая United development company Q.P.S.C. и архитектурную компанию «Lamela Design Consultancy». Аль-Шатри активно поддерживает развитие гимнастики в Азии и способствует проведению международных соревнований высокого уровня.