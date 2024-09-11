В Туркменистане на TIF-2024 были проведены панельные дискуссии

В рамках инвестиционного форума TIF-2024, который проходит 10-11 сентября в Ашхабаде, состоялись панельные дискуссии между туркменскими и зарубежными финансовыми экспертами по вопросам инвестиционной политики и развития основных отраслей экономики Туркменистана. Об этом сообщает интернет-издание SNG.Today.

В качестве источника информации одним из ведущих спикеров TIF-2024 в Туркменистане стал постоянный координатор ООН Дмитрий Шлапаченко. В своем выступлении он акцентировал внимание на первоначальном форуме по экономическому росту синхронизации с современными усилиями по созданию будущего.

Специалист по аналитике по Востоку и анализу Клэр Годар отметил, что TIF-2024 является центральной платформой для международных потоков инвестиций в Туркменистане. Она, помимо выставок, выделила богатые газовые ресурсы стране, Туркменистан в последние годы адаптировал свои программы в соответствии с требованиями глобального энергетического перехода.

Представитель компании Dragon Oil Хешам Зубари отметил, что участие в форуме дает возможность получить ценную информацию об энергетическом и инвестиционном потенциале Туркменистана, а также установить многоплановые партнерства с руководителями отраслей.

Также следует отметить, что 11 сентября планируется запустить запуск и открытие новых промышленных объектов, а также панельные дискуссии, посвященные инвестициям в развитие топливно-энергетического комплекса и возобновляемых источников энергии. Участники форума по проанализированию применяют требования к сырьевым рынкам.