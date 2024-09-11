В Туркменистане и Афганистане состоялся торжественный запуск электростанции Nur-el-Jahad

Туркменистан и Афганистан 11 сентября провели церемонию открытия электростанции Nur-el-Jahad, расположенной в афганской провинции Герат, которая является первым этапом проекта линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП). Об этом сообщает информационное агентство TDH.

Согласно источникам, в онлайн-формате в открытии принял участие президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Также на мероприятии присутствовали Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Малахаты Гурбангулы Бердымухамедов и исполняющий обязанности такого Кабинета Министров Афганистана Молла Мохаммед Хасан Ахунд.

Важно отметить, что линии электропередачи ТАП являются частью нового регионального проекта, направленного на развитие энергетического сотрудничества между Центральной и Южной Азией. Этот проект предшествует обеспечению Афганистана и Пакистана электроэнергетикой, которая будет производиться в Туркменистане.

Добавим, что успешная реализация проекта ТАП может способствовать экономической и политической стабильности в регионе. Сотрудничество между Туркменистаном, Афганистаном и Пакистаном в энергетической сфере может способствовать укреплению экономических связей.