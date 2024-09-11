В Туркменистане введено в эксплуатацию мост на магистрали Серхетабат-Тургунди

В Марыйском велаяте на туркмено-афганской границе 11 сентября состоялась церемония открытия 177-метрового железнодорожного моста стальной магистрали Серхетабат-Тургунди. Об этом сообщает госинформагентство TDH.

По этому источнику, в ходе ввода в управление моста на магистрали Серхетабат-Тургунди принял участие Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов (в ходе видеоконференции), Национальный Лидер туркменского народа и Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, а также исполняющий обязанности Кабинета министров Афганистана Молла

Стоит отметить, что железная дорога Серхетабат-Тургунди была введена в эксплуатацию 23 февраля 2018 года. Туркменистан полностью взял на себя строительство этой железнодорожной дороги. Вопросы пути эксплуатации обсуждались на 7-й Конференции регионального экономического сотрудничества по Афганистану, которая прошла в Ашхабаде в середине ноября 2017 года. Уже к концу того же месяца туркменские железнодорожники приступили к работам по созданию стальной линии до афганского города Тургунди.

Модернизация стальной магистрали расширила пропускную способность станции Тургунди, что обеспечило мировую экономику Афганистана и рост товарооборота с соседними изменениями. Это создало возможности для получения афганской продукции на рынке и оптимизации импорта.

Добавим, что открытие дороги Серхетабат-Тургунди реализует инициативу по подключению Афганистана к транспортной системе Туркменистана и международным коммуникациям.