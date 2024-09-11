В Марыйском велаяте Туркменистана заложили фундамент для станции Şatlyk-1

В Туркменистане в Марыйском велаяте 11 сентября состоялась церемония закладки фундамента газокомпрессорной станции Şatlyk-1. Об этом сообщает госинформагентство TDH.

По данным источника, в ходе закладки фундамента станции «Шатлык-1» принял участие Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов (в режиме онлайн), Национальный Лидер туркменского народа и Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, а также исполняющий обязанности известного Кабинета Министров Афганистана Молла Мохаммед Хасан Ахунд.

Ранее президент Туркменистана одобрил постановление, которое позволяет государственному концерну Türkmengaz заключить контракт с турецкой компанией Çalik Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. на проектирование, строительство и оснащение станции «Шатлык-1», а также на выполнение пусконаладочных работ.

В рамках контракта предусмотрены работы по реконструкции и строительству новых внешних инженерных систем и сооружений для объекта, включая электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение, связь и канализацию с подключением к общей сети.

Документом установлено, что объект должен быть полностью готов к эксплуатации к сентябрю 2026 года.

Новая станция значительно увеличит объемы добычи и экспорта туркменского природного газа, что станет необходимым шагом в реализации стратегии диверсификации поставок на сырьевые рынки.