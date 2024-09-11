В Ашхабаде начнется строительство нового Торгового центра

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление, разрешающее Центральному банку Туркменистана заключить контракт с турецкой компанией «Rönesans Endüstri Tesisleri Inşaat Sanaýi ve Ticaret Anonim Şirketi» на проектирование и строительство нового Торгового центра в Ашхабаде. Строительные работы начнутся в октябре 2024 года, а завершение проекта запланировано на октябрь 2027 года. Об этом говорится в сообщении TDH.

Целью строительства нового Торгового центра является создание более благоприятных условий для культурного отдыха населения и гостей столицы, а также улучшение архитектурного облика города Ашхабад. Проект включает проведение земляных работ и благоустройство прилегающей территории.