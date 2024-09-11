Агентство «Туркменавтоулаглары» представило свои услуги на форуме TIF-2024

Агентство «Туркменавтоулаглары» на Инвестиционном форуме Туркменистана TIF 2024, который проходит с 10 по 11 сентября, представило свои услуги в сфере грузоперевозок. Об этом сообщает информационное агентство «Туркменистан: Золотой век».

По данным источника, агентство «Туркменавтоулаглары» на TIF-2024 продемонстрировало широкий ассортимент автомобилей, предназначенных для грузоперевозок по всей территории Туркменистана. Кроме того, агентство предложило составить маршруты для клиентов и помочь в оформлении документации, что направлено на упрощение процессов грузоперевозок. Этот подход отражает стремление Туркменистана к прогрессивной транспортной системе.

Источником является то, что модернизация транспортной работы является ключом к капиталу процветания страны. Участие в TIF-2024 по направлению к Туркменистану станет необходимым транспортным узлом в странах и привлечет инвестиции в эту сферу.

Напомним, что цель форума TIF-2024 заключается в привлечении иностранных инвестиций, особенно для освоения углеводородных ресурсов Каспийского моря и крупнейшего газового месторождения «Галкыныш». Также на форуме представлены масштабные проекты, такие как трубопровод Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия, инициативы в газохимии, энергетике, строительстве, текстильной промышленности, транспорте, развитии умного сельского хозяйства и рациональном использовании водных ресурсов.