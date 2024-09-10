AirportAesthetic: новый тренд при досмотре багажа в США

В социальных сетях набирает популярность новый тренд под названием airportaesthetic или «эстетика аэропорта». Молодое поколение находит творческое вдохновение в, казалось бы, обыденной процедуре досмотра багажа, превращая ее в своеобразное искусство, сообщает daily.afisha.ru.

Суть тренда заключается в том, что путешественники фотографируют свои личные вещи, аккуратно разложенные в лотках перед сканированием. Вместо хаотичного нагромождения предметов, зумеры создают эстетически приятные композиции из винтажных аксессуаров, модных гаджетов и литературных произведений.

Однако не все приветствуют эту новую тенденцию. Критики утверждают, что такие фотосессии могут замедлять процесс досмотра и создавать неудобства для других пассажиров. Некоторые СМИ, включая New York Post и Metro, выразили обеспокоенность, назвав это потенциальной причиной раздражения в аэропортах.

В то же время, этот тренд не остался незамеченным брендами одежды и книжными издательствами, которые видят в нем новые маркетинговые возможности.

Интересно, что Управление транспортной безопасности США относится к «эстетике аэропорта» довольно лояльно, не видя проблемы, пока это не вызывает задержек или неудобств для других пассажиров.

Однако эксперты напоминают о гигиенических аспектах: согласно исследованиям, лотки для досмотра являются одними из самых загрязненных поверхностей в аэропортах.