Уникальный мир природы Сюнт-Хасардагского государственного заповедника Туркменистана

Сюнт-Хасардагский государственный заповедник общей площадью 29,7 тысячи гектаров был основан в 1979 году в целях охраны и изучения уникальных горно-долинных лесов Юго-Западного Копетдага. Он расположен в Балканском велаяте на юго-западе Туркменистана в предгорьях вершин Сюнт и Хасар. В составе заповедника находится также и Сюнт-Хасардагский заказник.

Как сообщает СentralAsia.news, здесь произрастают 1322 высших видов растений — мохообразные, сосудистые, папоротниковидные, плауновидные и другие. 150 из них являются эндемиками, то есть присущими только этому региону.

Из 800 простых видов растений 32, в частности, такие как туркменская мандрагора, греческая рябина, туркменская груша, груша Зиверса занесены в Красную книгу Туркменистана.

По берегам горной реки Сумбар раскинулись ореховые, гранатовые, инжирные, грушевые, яблочные и виноградные рощи.

Среди представителей живой природы Сюнт-Хасардага есть и краснокнижные. Это орел, балобан, дикобраз, барс, горный баран, гиена и еще ряд других птиц и животных. На горных откосах заповедника гнездятся бородач, беркут и иногда черный аист. Всего здесь обитают 38 видов пресмыкающихся, 250 видов птиц и 76 видов млекопитающих.

Среди хищников встречаются шакалы, лисицы-караганки и волки. В предгорье обитают обычные степные кошки, каракалы, манулы и туркестанские рыси. В ущельях водятся барсуки и каменные куницы.

Многообразно представительство и мелких млекопитающих. Это ежи, 4 вида землероек и 23 вида грызунов (полевки, хомячки и мыши). Кроме того, в заповеднике обитает 3 вида черепах и 17 видов ящериц – от небольших гекконов (серый, каспийский и колючехвостый) до серого варана.

Богато и разнообразие змей – 16 видов, среди которых особо опасными являются гюрза, эфа и кобра, отмечает источник.