Туркменский и грузинский вузы провели встречу по укреплению сотрудничества

Международный университет нефти и газа имени Ягшыгельды Какаева и Грузинский технический университет намерены подписать Меморандум о сотрудничестве.

Сегодня между руководством двух вузов прошла онлайн-встреча, посвященная этому вопросу.

Как сообщили в туркменском вузе, стороны также обсудили вопросы укрепления двусторонних отношений в сфере культуры, образования, науки и расширения партнерства между учебными заведениями двух стран.

Особо была подчеркнута важность проведения совместных конференций, научных форумов, исследований, совместной реализации научных проектов, а также программы обмена студентами и преподавателями.

Стороны выразили готовность к налаживанию прямых контактов между учеными двух стран и углублению связей между вузами.