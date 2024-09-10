Туркменистан предложил углубить сотрудничество между странами Персидского залива и ЦА

На первой встрече послов стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), Центральной Азии и Монголии в Брюсселе Туркменистан выступил с инициативой по укреплению межрегионального сотрудничества. Посол Туркменистана Сапар Пальванов предложил создать постоянный механизм взаимодействия, включающий регулярные встречи на уровне министров иностранных дел, а также организацию торговых форумов и культурных обменов между странами двух регионов. Об этом говорится в сообщении туркменской дипмиссии.

Ключевой темой встречи стало обсуждение итогов саммита лидеров ССАГПЗ – Центральная Азия, прошедшего в июле 2023 года в Саудовской Аравии. Участники подчеркнули важность развития экономического партнерства, особенно в сферах торговли, инвестиций и транспортно-логистических сетей. Особое внимание было уделено вопросам укрепления взаимодействия с Европейским Союзом и предстоящим саммитам ЦА-ЕС и ССАГПЗ-ЕС.

Выступление посла Туркменистана акцентировало внимание на роли стран Персидского залива как стабильных инвесторов и надежных партнеров. Было отмечено, что с момента обретения независимости компании из стран ССАГПЗ сыграли ключевую роль в развитии Туркменистана, особенно в нефтегазовой отрасли и развитии транспортных коридоров.

Дипломаты отметили, что встреча стала важной платформой для обмена идеями и опытом, выразив надежду на реализацию конкретных проектов, способствующих развитию обоих регионов.

Мероприятие завершилось подтверждением приверженности сторон продолжению диалога и укреплению сотрудничества между странами ССАГПЗ и Центральной Азии.