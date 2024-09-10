Туркменистан и Малайзия обсудили расширение сотрудничества по широкому кругу вопросов

В Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялись туркмено-малазийские межмидовские консультации, в ходе которых дипломаты двух стран обсудили широкий круг вопросов многостороннего и двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба туркменского МИД.

Туркменскую сторону возглавил заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов, а малайзийскую – заместитель генерального секретаря Министерства иностранных дел Малайзии Дато Ахмад Розиан бин Абд Гани. В ходе консультаций стороны обсудили перспективы развития взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической, энергетической и гуманитарной сферах.

Особое внимание было уделено важности контактов на высшем уровне и регулярным консультациям между внешнеполитическими ведомствами двух стран, которые рассматриваются как ключевой фактор в продвижении туркмено-малазийских отношений. Стороны выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении и расширении двустороннего сотрудничества.

Участники встречи также обсудили возможности проведения на регулярной основе совместных бизнес-форумов, тематических выставок и бизнес-миссий, а также активизации контактов между Торгово-промышленными палатами двух стран. Особо отмечена большая перспектива углубления взаимодействия в гуманитарной сфере, в том числе в области образования, науки, культуры, туризма и здравоохранения.