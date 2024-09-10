Полузащитник сборной Туркменистана Теймур Чарыев рассказал о своей карьере в Кыргызстане

Полузащитник национальной сборной Туркменистана Теймур Чарыев поделился подробностями своей карьеры и недавних успехов в интервью газете Turkmen Sporty.

Особое внимание в беседе уделено его выступлению за футбольный клуб «Абдыш-Ата» из города Кант, с которым в 2023 году он стал чемпионом Кыргызской Республики.

– В первый же год выступлений за «Абдыш-Ату» я стал чемпионом Кыргызской Республики, что вдохновило меня на новые достижения, – отметил Чарыев.

Футболист рассказал о своем пути в профессиональный спорт, начиная с детских тренировок в родном городе Мары. Он с благодарностью вспомнил своего первого тренера Дмитрия Гасанова, который привил ему любовь к футболу. Чарыев подробно описал свой опыт игры за туркменские клубы «Энергетик» и «Мерв», а также рассказал о службе в армии, где продолжал заниматься спортом, выступая за футзальную команду «Милли Гошун».

Говоря о переходе в кыргызский клуб, Чарыев отметил роль польского футбольного агентства Playsport в этом трансфере. Он также поделился впечатлениями от участия «Абдыш-Аты» в Кубке АФК, где команда дошла до полуфинала.

Особое место в интервью заняли воспоминания о выступлениях за национальную сборную Туркменистана. Чарыев рассказал о своем дебюте в 2022 году и ярких моментах игры за молодежную сборную на Кубке Азии, включая гол в ворота сборной Ирана.

– Каждая встреча на Кубке Азии среди молодежных команд до 23 лет в Узбекистане оставила особые воспоминания. Особенно я горжусь голом, забитым с дальнего расстояния в ворота сборной Ирана, одной из сильнейших команд континента, – поделился футболист.

В заключение интервью Чарыев обозначил свои цели на будущее: «Как и у любого футболиста, моя основная цель – постоянно совершенствоваться и вносить значительный вклад в победы и достижения команды, за которую я выступаю, особенно национальной сборной».