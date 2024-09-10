На выборах депутатов меджлиса Азербайджана присутствовали туркменские наблюдатели

Представители Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане приняли участие в качестве международных наблюдателей во внеочередных выборах депутатов Милли Меджлиса Республики Азербайджан. Об этом сообщается на сайте Центральной комиссии.

Туркменские участники находились в составе миссии международных наблюдателей государств-членов Содружества Независимых Государств (СНГ).

Представители Туркменистана ознакомились с деятельностью избирательной системы и избирательным законодательством Азербайджана, а также наблюдали за процессом голосования на избирательных участках.

По итогам выборов из 990 конкурировавших кандидатов было избрано 125 депутатов Милли Меджлиса Азербайджана с 5-летним сроком полномочий, отмечает источник.

Участие туркменских наблюдателей проходило в целях изучения мирового опыта организации и проведения выборов.

Напомним, что в феврале представители Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане наблюдали за ходом внеочередных выборов Президента Азербайджана в составе миссии международных наблюдателей от СНГ.