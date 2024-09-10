Заместитель председателя Госкомспорта Туркменистана посетил Поволжский университет физической культуры

Заместитель председателя Государственного комитета по физической культуре и спорту Туркменистана Сердар Атаев посетил Поволжский университет физической культуры, спорта и туризма. Об этом сообщает сайт Туркменского Государственного института физической культуры и спорта.

В ходе визита Атаев ознакомился с деятельностью и инфраструктурой университета, включая учебно-лабораторный комплекс, музей универсиады и современное оборудование Научно-исследовательского института, уделив особое внимание Фиджитал центру. Экскурсию по вузу провел директор НИИ Алексей Зверев.

Стоит отметить, что в 2023 году был подписан меморандум о сотрудничестве между Поволжским университетом и Туркменским Государственным институтом физической культуры и спорта. В рамках этого соглашения ректор и представители Института Туркменистана регулярно принимают участие в научно-практических конференциях, проводимых Поволжским университетом спорта, отмечает источник.