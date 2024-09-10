Генсек НОК Туркменистана принял участие в выборах главы Олимпийского Совета Азии

Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Туркменистана Ата Акмаммедов принял участие в 44-й Генеральной Ассамблее Олимпийского Совета Азии (ОСА), состоявшейся 8 сентября 2024 года в Нью-Дели, об этом говорится в сообщении НОК Туркменистана.

Во время мероприятия прошли выборы на должности руководства организации и вице-президентов по регионам, а также, членов Исполнительного комитета. На пост Президента ОСА был избран Раджа Рандхир Сингх из Индии. В своём выступлении он подчеркнул единство азиатского спортивного сообщества, заявив: «Азия – это одно целое, одна семья».

Во время Ассамблеи также обсуждались важные вопросы развития спорта в азиатском регионе, включая улучшение спортивной инфраструктуры, поддержку инклюзивности и привлечение молодежи.