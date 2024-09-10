В Ашхабаде с аншлагом прошла премьера спектакля «Ящерица»

В Государственном русском драматическом театре им. А.С.Пушкина при полном аншлаге прошла премьера спектакля «Ящерица» по произведению Александра Володина. Об этом сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Главные темы спектакля – патриотизм, зарождение дипломатии, любовь, толерантность.

Девушка по имени Ящерица внедряется в чужое племя с целью разведать секрет изготовления луков и стрел. Живя среди чужаков, она видит много всяких новшеств, из-за которых происходит ряд забавных эпизодов.

Режиссер-постановщик спектакля — народный артист Туркменистана Какаджан Аширов. В роли Ящерицы — Айлар Байрамова, похитителя Ящерицы — Бегенч Ишангулыев.

Художнику Кейик Байрамовой с помощью костюмов удалось создать на сцене атмосферу элегантной «первобытности».

Зрители дружными аплодисментами приняли работу творческого коллектива театра. Эта захватывающая история из жизни диких племен дает много поводов, чтобы призадуматься над аллегориями к современности, отмечает источник.