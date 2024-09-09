Фермеры Гызыларбатского этрапа собрали свыше 43 тысяч тонн бахчевых

Фермеры Гызыларбатского этрапа Балканского велаята Туркменистана превысили план по сбору урожая.

С 2 тысяч гектаров площадей ежегодно фермеры этрапа собирают до 42 тысяч тонн урожая. Сейчас же труженики бахчи уже собрали более 43 тысяч тонн увесистых плодов.

Как и всегда, в этом году здесь выращены десятки сортов арбузов и дынь.

Продукция гызыларбатских фермеров пользуется спросом по всей стране. Кроме того, из части урожая здесь производят заготовки аутентичной национальной кухни, такие как «kak» (сушенная дыня) и «тошап» (уваренный сок арбузов).

Бахчеводы, применяя традиционные методы земледелия и современные научные достижения, демонстрируют великолепные результаты, сообщает «Туркменистан: Золотой век».