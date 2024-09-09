Туркменистан отправил 29 спортсменов на V Всемирные игры кочевников

29 спортсменов и 6 тренеров представят Туркменистан на V Всемирных играх кочевников, которые стартуют 8 сентября в Астане, Казахстан. Об этом со ссылкой на Госкомитет по физкультуре и спорту сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

Всемирные игры кочевников – крупнейшие международные соревнования по этническим видам спорта, включающие национальные игры кочевых народов Центральной Азии. В этом году в играх примут участие около 4 тысяч спортсменов из 100 стран мира, которые разыграют 97 комплектов медалей в 21 виде спорта, включая конные скачки, национальные виды борьбы, стрельбу из лука и традиционные интеллектуальные игры.

Церемония открытия состоится 8 сентября на стадионе «Астана Арена», а закрытие – 13 сентября на Центральном ипподроме «Казанат». Игры направлены на развитие этноспортивного и этнокультурного движения и уже внесены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.