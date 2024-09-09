Осенью в северном регионе Туркменистана намерены собрать 700 тонн моркови

В Дашогузском велаяте осенние посадки моркови заняли площадь в 40 гектаров, с которых земледельцы региона рассчитывают получить свыше 700 тонн урожая (при урожайности не менее 180 центнеров с гектара).

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», подобные объёмы позволяют удовлетворить запросы местных потребителей и поддерживать стабильные цены на продукцию.

Традиционно, наиболее крупными производителями моркови в велаяте являются земледельцы Акдепинского и Болдумсазского этрапов.

Местными земледельцами накоплен большой опыт успешного выращивания различных сортов моркови. Но особой популярностью здесь пользуется жёлтая морковь. Считается, что именно она в сочетании с местными сортами риса способна придать неповторимый вкус и аромат знаменитому дашогузскому плову, отмечает источник.

Напомним, что весной этого года в Дашогузском велаяте морковь была высажена на 730 гектарах, с которых аграрии получили летом богатый урожай более чем в 13 тысяч тонн.