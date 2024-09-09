Молодежная сборная Туркменистана сыграла вничью с Уэльсом в товарищеском матче

Молодежная сборная Туркменистана по футболу U-20 провела свой первый товарищеский матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Мурсии, Испания. В упорной борьбе с молодежной сборной Уэльса туркменские футболисты добились ничейного результата – 2:2. Встреча прошла на поле футбольного центра «Пинатар Арена».

В составе туркменкой команды отличились Магтымберди Беренов на 31-й минуте и Энвер Аннаев на 74-й минуте. Этот матч стал важным этапом подготовки подопечных главного тренера Довлетмурата Аннаева к следующим играм. Уже 9 сентября туркменские футболисты встретятся с молодежной сборной Фарерских островов в очередном товарищеском поединке.

Напомним, молодежная сборная Туркменистана готовится к отборочным матчам Кубка Азии-2025, которые пройдут в Кыргызстане с 25 по 29 сентября. Соперниками туркменских футболистов будут команды Японии, Кыргызстана и Мьянмы.