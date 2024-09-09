Маягозель Экеева заняла 6-е место на Паралимпийских играх в Париже

Представительница Туркменистана, мастер спорта международного класса Маягозель Экеева заняла 6-е место на турнире по парапауэрлифтингу на Паралимпийских играх в Париже, подняв 112 кг. Спортсменка выступила в весовой категории до 86 кг, где медали оспаривали 10 спортсменок, сообщает olympics.com.

Первое место с результатом 156 кг заняла Таяна Медейрос из Бразилии. Второе место с результатом 155 кг заняла Фейфей Женг из Китая, которая является обладательницей мирового рекорда в этой весовой категории (159 кг). Бронзовую медаль с результатом 134 кг завоевала Алехандра Серрано из Чили.

Маягозель Экеева уже имеет значительные достижения в своей спортивной карьере. В 2008 году на Паралимпийских играх в Пекине она заняла 7-е место в весовой категории до 56 кг с результатом 82,5 кг. В 2016 году в Рио-де-Жанейро она заняла 5-е место в весовой категории до 73 кг, подняв 105 кг. Также в её активе бронзовые медали Азиатских паралимпийских игр 2010 и 2014 годов и 5-е место на чемпионате мира 2023 года в Дубае.

Руководитель туркменской делегации Тахир Шораханов ранее отметил, что минимальная задача спортсменки – войти в пятерку сильнейших, а максимальная – завоевать медаль Паралимпийских игр.