Гурбангулы Бердымухамедов и Касым-Жомарт Токаев обсудили укрепление сотрудничества

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся с рабочим визитом в Астане, провел встречу с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.

Как сообщает TDH, в ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы межгосударственного сотрудничества, основанного на принципах доверия, равноправия и взаимного учета национальных интересов.

В ходе доверительной и конструктивной беседы Гурбангулы Бердымухамедов и Касым-Жомарт Токаев обсудили реализацию ранее достигнутых договоренностей и обменялись мнениями по ключевым вопросам партнёрства, развивающегося в различных форматах, включая международные и региональные организации.

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана и Президент Казахстана отметили высокий уровень развития туркмено-казахстанских отношений, достигнутый благодаря совместным усилиям, и выразили намерение продолжать укрепление сотрудничества в интересах обоих народов.

Особое внимание было уделено перспективным направлениям сотрудничества, таким как торговля, нефтегазовый комплекс, сельское хозяйство и энергетика. Несмотря на сложную международную обстановку, Туркменистан и Казахстан продолжают успешно взаимодействовать на основе равноправия, уважения и взаимной поддержки.