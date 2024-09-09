Глава Халк Маслахаты Туркменистана принял участие в открытии V Всемирных игр кочевников

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся с рабочим визитом в Астане, принял участие в официальной церемонии открытия V Всемирных игр кочевников. Мероприятие прошло на стадионе «Астана Арена» под девизом «Встреча в Великой степи», сообщает TDH.

Церемония открытия знаменует начало уникального проекта, который объединяет спортивные, культурные и научные программы, направленные на изучение и продвижение национальных этнических видов спорта и номадической культуры.

Официальный логотип игр включает солярного всадника, символизирующего жизненную энергию, сердце и солнце, выполненного в темно-красных тонах, ассоциирующихся с сердоликом.

В этом году в играх примут участие 29 спортсменов и 6 тренеров из Туркменистана.