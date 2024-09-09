Борец из Туркменистана впервые выиграл золото чемпионата мира U-20

Туркменский борец Алп Арслан Бегенджов стал первым в истории страны чемпионом молодежного первенства мира U-20 по вольной борьбе. Этот исторический успех был достигнут на турнире в испанской Понтеведре, сообщает корреспондент Turkmenportal.

Алп Арслан Бегенджов весь сезон демонстрировал отличные результаты. В начале года он завоевал бронзовую медаль на международном юниорском турнире чемпионов в турецкой Анталье, затем выиграл бронзу на чемпионате Азии (U-23) в Аммане, Иордания. В июле этого года он стал лучшим на чемпионате Азии среди спортсменов до 20 лет в Си-Раче, Таиланд. И вот, самый громкий успех – золото чемпионата мира (U-20).

В весовой категории до 79 кг, где чемпионский титул оспаривали 28 спортсменов, Алп Арслан уверенно прошел все этапы соревнований. В квалификации он победил Махди Юсефихадживара (Иран) со счетом 10:0, в 1/8 финала – Олександра Мамроша (Украина) со счетом 10:0, в четвертьфинале – Дмитрия Лукащука (Беларусь) со счетом 10:0, в полуфинале – Амита Амита (Индия) со счетом 11:0, а в финале одолел американца Закари Д Райдера со счетом 5:0.

Бронзовые медали в этой весовой категории достались Махди Юсефихадживара и бразильцу Леандро Араухо.