Туркменистан участвует в развитии мультимодального маршрута CASCA+

В грузинском Батуми состоялась шестисторонняя встреча руководителей железнодорожных администраций Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана, Грузии и Турции по развитию международного мультимодального маршрута CASCA+, сообщила пресс-служба туркменской дипмиссии в Тбилиси.

Туркменскую делегацию возглавил Заместитель генерального директора АООТ «Демиреллары» С. Нурбердиев.

На встрече обсуждались вопросы расширения международного сотрудничества между логистическими структурами, активизации транспортного коридора CASCA+ и обмена опытом в автомобильных, морских, железнодорожных и воздушных перевозках.

Участники подчеркнули важность сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта и логистики для позитивных интеграционных процессов и устойчивого развития.

По итогам встречи был подписан Протокол, направленный на дальнейшее развитие маршрута и укрепление сотрудничества.

Участники также посетили новый мультимодальный контейнерный терминал в Поти.