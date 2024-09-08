Туркменистан участвует в развитии мультимодального маршрута CASCA+
В грузинском Батуми состоялась шестисторонняя встреча руководителей железнодорожных администраций Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана, Грузии и Турции по развитию международного мультимодального маршрута CASCA+, сообщила пресс-служба туркменской дипмиссии в Тбилиси.
Туркменскую делегацию возглавил Заместитель генерального директора АООТ «Демиреллары» С. Нурбердиев.
На встрече обсуждались вопросы расширения международного сотрудничества между логистическими структурами, активизации транспортного коридора CASCA+ и обмена опытом в автомобильных, морских, железнодорожных и воздушных перевозках.
Участники подчеркнули важность сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта и логистики для позитивных интеграционных процессов и устойчивого развития.
По итогам встречи был подписан Протокол, направленный на дальнейшее развитие маршрута и укрепление сотрудничества.
Участники также посетили новый мультимодальный контейнерный терминал в Поти.