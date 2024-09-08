Туркменистан проведет мероприятия в рамках проекта «Упрощение процедур торговли в ЦА»

На заседании Правительства 6 сентября вице-премьер Б.Атдаев доложил о проведении деятельности относительно реализации Меморандума о взаимопонимании между Министерством торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана и Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ) в рамках регионального проекта «Упрощение процедур торговли в Центральной Азии», подписанного 11 марта этого года.

Как сообщает ТДХ, в целях реализации Меморандума совместно был разработан проект Плана мероприятий, который намечается претворить в жизнь до конца 2024 года. Данный документ был представлен на рассмотрение главы Туркменистана.

Президент Сердар Бердымухамедов констатировал, что развитие торгово-экономического ­взаимодействия с государствами мира, в том числе со странами региона, является важной задачей.

Следует постоянно совершенствовать торговые операции в соответствии с международными стандартами, подчеркнул Президент Туркменистана, сделав акцент на упрощении бизнес-процессов за счёт внедрения передовых технологий и цифровой системы.

В данной связи вице-премьеру было поручено провести соответствующие мероприятия в рамках регионального проекта «Упрощение процедур торговли в Центральной Азии».