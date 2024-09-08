Туркменистан и Финляндия обсудили перспективы экономического сотрудничества

В Хельсинки состоялся круглый стол с участием ведущих финских компаний и туркменской делегации, возглавляемой заместителем министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой. Финскую сторону представляла Генеральный директор «EastCham Finland» Йаана Реколаинен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Туркменистана.

В ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества в таких сферах, как энергетика, логистика, транспорт, водное хозяйство, инновационные технологии и здравоохранение и др.

Туркменская делегация предложила наладить сотрудничество между Торгово-промышленными палатами двух стран и создать Туркмено-финский деловой совет. Финская сторона подтвердила свою заинтересованность в развитии партнерства.

6 сентября в здании МИД Финляндии прошли туркмено-финские политические консультации, где обсуждались вопросы взаимодействия в рамках международных организаций, активизация торгово-экономического сотрудничества и установление контактов в сфере культуры и образования. Стороны договорились подготовить правовую основу для проведения регулярных консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

В ходе визита также состоялись встречи с представителями финского парламента и обсуждение возможностей налаживания межпарламентского диалога.