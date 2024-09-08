Туркменистан готовится полномасштабно отметить праздник независимости

Туркменистан готовится отметить 33-летие независимости страны крупными торжествами.

О плане торжеств и мероприятий, приуроченных к знаменательной дате, доложила на заседании Правительства вице-премьер М.Маммедова, сообщает ТДХ.

По случаю праздничной даты национального календаря на сентябрь запланированы различные конференции, выставки, творческие встречи, просветительские и песенно-музыкальные акции.

В числе мероприятий текущего месяца – заключительный тур телеконкурса Ýaňlan, Diýarym!; церемонии возложения цветов к памятнику Махтумкули Фраги в культурно-парковом комплексе Magtymguly pyragy и Монументу независимости; выставка произведений художественного и декоративно-прикладного искусства Arkadag Serdarly Watanyň şöhraty Garaşsyzlyk!; подведение итогов конкурса Президента Туркменистана Türkmeniň Altyn asyry; чествование граждан, удостоенных государственных наград, торжественный парад, праздничные концерты, фейерверк, скачки и другие мероприятия.

В театрах и кинотеатрах состоятся премьеры спектаклей, фильмов, а в киноконцертных центрах пройдут песенно-музыкальные торжества.

Ряд мероприятий предусмотрено провести в музеях, библиотеках, историко-культурных комплексах страны.

Государственным комитетом по телевидению, радиовещанию и кинематографии намечены показы документальных фильмов, видеороликов, передач различного содержания.

Также ведётся работа по трансляции материалов о Туркменистане на зарубежных телеканалах.

Президент Сердар Бердымухамедов, заслушав отчет, подчерк­нул, что важно провести мероприятия по случаю знаменательной даты на высоком уровне. В предстоящих торжествах должны найти отражение успехи, достигнутые во всех сферах, отметил глава Туркменистана, адресовав вице-премьеру ряд конкретных поручений.