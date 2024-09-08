Президент Туркменистана поздравил участников финального тура конкурса Ýaňlan, Diýarym!

Президент Туркменистана поздравил участников финального тура конкурса Ýaňlan, Diýarym!

По случаю проведения заключительного тура телевизионного конкурса Ýaňlan, Diýarym! Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил поздравительное послание к участникам – молодым самодеятельным артистам страны. Об этом сообщает ТДХ.

«Уверен, что вы достигните больших успехов в исполнении современных песен и музыки, воспевающих стремительное развитие прославленного в мире независимого, постоянно нейтрального Туркменистана, счастливую и благополучную жизнь нашего сплочённого народа!», — говорится в Обращении.

Сегодня в стране строятся и сдаются в эксплуатацию объекты социально-культурного назначения, промышленно-производственные комплексы, в работе которых используются достижения цифровой системы, инновационные технологии и мировой опыт, создаются новые рабочие места.

«В настоящее время мы придаём большое значение развитию на мировом уровне сферы культуры, которой принадлежит особая роль в повышении творческого потенциала страны и культурного самосознания нашего народа. Совершенная культура является духовной опорой государства», — отметил Президент.

Культурные ценности туркмен, национальное наследие, искусство и литература широко известны в мире. Песни и музыка являются неотъемлемой составляющей национального искусства Туркменистана. В стране регулярно организовываются творческие конкурсы в целях развития туркменского музыкального искусства, обогащения его новыми произведения­ми и выявления талантливой молодёжи.

Большой вклад в развитие туркменского музыкального искусства внесли произведения знаменитых композиторов страны, таких, как Нуры Халмаммедов, Данатар Овезов, Вели Мухадов, Ашыр Кулыев, Вели Ахмедов, Чары Нурымов, Аман Агаджиков, Реджеп Реджепов, Реджеп Аллаяров.

«Сегодня, в наше замечательное время, произведения молодых самодеятельных певцов должны воодушевлять своим совершенством и национальным колоритом, как и творчество популярных отечественных композиторов. Мы твёрдо верим, что в исполнении самодеятельных артистов прозвучат песни, которые найдут отклик в сердцах людей и придадут им вдохновение, а также вокалисты будут постоянно совершенствовать свои способности и навыки», — заключил глава государства, пожелав участникам дальнейших творческих успехов в исполнении прекрасных песен и музыки, являющихся украшением торжеств.