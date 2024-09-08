Президент Туркменистана поздравил участников финального тура конкурса Ýaňlan, Diýarym!

По случаю проведения заключительного тура телевизионного конкурса Ýaňlan, Diýarym! Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил поздравительное послание к участникам – молодым самодеятельным артистам страны. Об этом сообщает ТДХ.

«Уверен, что вы достигните больших успехов в исполнении современных песен и музыки, воспевающих стремительное развитие прославленного в мире независимого, постоянно нейтрального Туркменистана, счастливую и благополучную жизнь нашего сплочённого народа!», — говорится в Обращении.

Сегодня в стране строятся и сдаются в эксплуатацию объекты социально-культурного назначения, промышленно-производственные комплексы, в работе которых используются достижения цифровой системы, инновационные технологии и мировой опыт, создаются новые рабочие места.

«В настоящее время мы придаём большое значение развитию на мировом уровне сферы культуры, которой принадлежит особая роль в повышении творческого потенциала страны и культурного самосознания нашего народа. Совершенная культура является духовной опорой государства», — отметил Президент.

Культурные ценности туркмен, национальное наследие, искусство и литература широко известны в мире. Песни и музыка являются неотъемлемой составляющей национального искусства Туркменистана. В стране регулярно организовываются творческие конкурсы в целях развития туркменского музыкального искусства, обогащения его новыми произведения­ми и выявления талантливой молодёжи.

Большой вклад в развитие туркменского музыкального искусства внесли произведения знаменитых композиторов страны, таких, как Нуры Халмаммедов, Данатар Овезов, Вели Мухадов, Ашыр Кулыев, Вели Ахмедов, Чары Нурымов, Аман Агаджиков, Реджеп Реджепов, Реджеп Аллаяров.

«Сегодня, в наше замечательное время, произведения молодых самодеятельных певцов должны воодушевлять своим совершенством и национальным колоритом, как и творчество популярных отечественных композиторов. Мы твёрдо верим, что в исполнении самодеятельных артистов прозвучат песни, которые найдут отклик в сердцах людей и придадут им вдохновение, а также вокалисты будут постоянно совершенствовать свои способности и навыки», — заключил глава государства, пожелав участникам дальнейших творческих успехов в исполнении прекрасных песен и музыки, являющихся украшением торжеств.