Инновационно-информационному центру в Ашхабаде подарили учебники корейского языка

Инновационно-информационному центру Министерства образования Туркменистана в дар были переданы учебники по корейскому языку.

Как сообщает «Туркменистан: золотой век», церемония передачи книг с участием представителей посольства Республики Корея в Ашхабаде во главе с послом Джи Кю-Тэком состоялась 6 сентября.

Директор Инновационно-информационного центра Ч.Ханмухаммедов и специалисты центра торжественно приветствовали корейских гостей.

В ходе мероприятия стороны обсудили состояние и дальнейшие перспективы двустороннего сотрудничества в сфере образования.

На базе Инновационно-информационного центра Министерства образования Туркменистана уже несколько лет функционирует Центр доступа к информации, созданный при содействии Республики Корея и активно продвигающий инклюзивные образовательные услуги в Туркменистане.

Центр предлагает бесплатные курсы компьютерной грамотности для граждан пенсионного возраста и детей с ограниченными возможностями, организует курсы изучения корейского языка и проводит различные мероприятия, знакомящие жителей Туркменистана с культурой Кореи.

Центр доступа к информации поддерживает тесную связь с посольством Республики Корея в Туркменистане, и церемония передачи в дар учебников корейского языка в очередной раз свидетельствует об этом плодотворном сотрудничестве, отмечает источник.