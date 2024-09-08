Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился с проектами инфраструктуры города Аркадаг

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов совершил очередную рабочую поездку в город Аркадаг. Об этом сообщила информационная программа «Ватан». В рамках визита Гурбангулы Бердымухамедов провел рабочее совещание с участием соответствующих руководителей и ознакомился с проектами объектов дорожной и транспортной инфраструктуры нового города.

На совещании, в котором приняли участие председатель Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана Д.Оразов и хяким города Аркадаг Г.Мамедова, были заслушаны отчеты о выполнении работ на втором этапе строительства города и реализации поставленных задач. Д.Оразов также сообщил о своей рабочей поездке в Сеул, Республика Корея, где он ознакомился с производством медицинских средств и провел встречи с представителями соответствующих структур для обмена опытом.

Хяким города Аркадаг Г.Мамедова представила отчет о масштабных подготовительных работах к предстоящим знаменательным датам и отметила, что переселение населения в жилые дома города проводится в соответствии с установленными требованиями.

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана подчеркнул важность отражения счастливого образа жизни туркменского народа, достигнутого высокого уровня страны и трудовых побед на торжествах, посвященных важным знаменательным датам в жизни страны.

В завершение совещания Гурбангулы Бердымухамедов дал соответствующие поручения по предстоящим задачам председателю Государственного комитета по строительству города Аркадаг и хякиму города.