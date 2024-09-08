Герой-Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов начал свой официальный визит в Республику Казахстан

Национальный Лидер туркменского народа и Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе рабочего визита в Астану (Казахстан) 8 сентября принял участие в официальной церемонии открытия V Всемирных игр кочевников. Об этом сообщает информационное агентство TDH.

По информации источника, после завершения встречи Героя-Аркадага с президентом Республики Казахстан, автокортеж Национального Лидера туркменского народа направился к стадиону «Астана Арена», где состоялась официальная церемония открытия V Всемирных игр кочевников. В этом году мероприятие проходит под девизом «Встреча в Великой степи».

Основная особенность этого уникального проекта заключается в интеграции спортивных, культурных и научных программ, что создает возможности для глубокого изучения и продвижения этнических видов спорта и номадической культуры.

Как сообщает источник, логотип текущих Игр включает ключевой элемент — солярного всадника, который является неотъемлемой частью всех логотипов Всемирных игр кочевников. В дизайне использованы элементы темно-красного цвета, символизирующие сердолик — полудрагоценный камень, связанный с жизненной энергией, солнцем и сердцем. Этот камень традиционно используется в украшениях и предметах быта туркмен и народов Центральной Азии. Шрифт текста логотипа стилизован под руническую тюркскую письменность VIII-X веков.

Стоит отметить, что вода была центральным символом первых трёх Игр кочевников, проводимых в Кыргызстане, и эта традиция сохраняется на нынешних Играх в Казахстане.