В Туркменистане станут издавать два новых научно-образовательных журнала

В целях широкой популяризации научной деятельности и результатов инновационных разработок молодых туркменских учёных, в двух вузах Туркменистана планируют учредить выпуск электронных журналов. Об этом доложила на заседании Правительства вице-премьер Б.Ораздурдыева.

Так, в Туркменском национальном институте мировых языков имени Довлетмаммета Азади планируется выпускать научно-методический электронный журнал «Вопросы филологии», а в Туркменском государственном институте экономики и управления – научно-практический электронный журнал «Инновационная экономика и устойчивое развитие». Журналы будут издаваться один раз в квартал на туркменском, английском и русском языках и распространяться через Интернет.

В журнале «Вопросы филологии» планируется размещать статьи оте­чественных и зарубежных учёных и студентов по теоретическим и практическим воп­росам филологии, истории языков и литературы народов мира, в том числе туркменского, методике преподавания, переводческой деятельности и др.

На страницах журнала «Инновационная экономика и устойчивое развитие» будут публиковаться материалы, посвящённые теории экономики и экономического роста, в частности, инновационной экономики, научным основам устойчивого развития, вопросам финансово-банковской системы, что предоставит возможности для обмена опытом между учёными, экспертами, бизнесменами и студентами.

Президент Сердар Бердымухамедов, одобрил данную инициативу, подчеркнув важность распространения проводимых в стране научных исследований посредством цифровой системы, сообщает ТДХ.