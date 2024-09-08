В Туркменистане станут издавать два новых научно-образовательных журнала
В целях широкой популяризации научной деятельности и результатов инновационных разработок молодых туркменских учёных, в двух вузах Туркменистана планируют учредить выпуск электронных журналов. Об этом доложила на заседании Правительства вице-премьер Б.Ораздурдыева.
Так, в Туркменском национальном институте мировых языков имени Довлетмаммета Азади планируется выпускать научно-методический электронный журнал «Вопросы филологии», а в Туркменском государственном институте экономики и управления – научно-практический электронный журнал «Инновационная экономика и устойчивое развитие». Журналы будут издаваться один раз в квартал на туркменском, английском и русском языках и распространяться через Интернет.
В журнале «Вопросы филологии» планируется размещать статьи отечественных и зарубежных учёных и студентов по теоретическим и практическим вопросам филологии, истории языков и литературы народов мира, в том числе туркменского, методике преподавания, переводческой деятельности и др.
На страницах журнала «Инновационная экономика и устойчивое развитие» будут публиковаться материалы, посвящённые теории экономики и экономического роста, в частности, инновационной экономики, научным основам устойчивого развития, вопросам финансово-банковской системы, что предоставит возможности для обмена опытом между учёными, экспертами, бизнесменами и студентами.
Президент Сердар Бердымухамедов, одобрил данную инициативу, подчеркнув важность распространения проводимых в стране научных исследований посредством цифровой системы, сообщает ТДХ.