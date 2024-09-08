В Туркменистане объявлены победители конкурса «Жемчужины независимости»

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал Постановление, согласно которому объявлены победители детского музыкально-песенного конкурса «Garaşsyzlygyň merjen däneleri» («Жемчужины независимости»), проведённого в ознаменование 33-й годовщины независимости страны.

Как сообщает TDH, победителями стали:

Арслан Иглиев, ученик 3-го класса средней школы № 1 города Ашхабад ;

; Перхат Бабаев, ученик 9-го класса специализированной на английском языке средней школы № 3 города Аркадаг;

Огулшат Бегполодова, ученица 7-го класса специализированной на английском языке средней школы № 26 Каахкинского этрапа Ахалского велаята;

Айхан Сердаров, ученик 9-го класса средней школы № 4 города Туркменбаши Балканского велаята;

Гульзада Атаева, ученица 6-го класса средней школы № 59 Болдумсазского этрапа Дашогузского велаята;

Мерджен Абаева, ученица 6-го класса специализированной на точных предметах средней школы № 17 Дяневского этрапа Лебапского велаята;

Эзиз Язгелдиев, ученик 8-го класса средней школы № 1 Тагтабазарского этрапа Марыйского велаята.

Победителям будут вручены дипломы и ноутбуки, а участникам финального тура – ценные подарки от имени Президента Туркменистана.