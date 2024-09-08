Астана встречает 5-е Всемирные игры кочевников

Астана приветствовала «Караван единства», прибывший из различных регионов Казахстана в преддверии 5-х Всемирных игр кочевников. Торжественное мероприятие посетили высокопоставленные лица, включая министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова и акима Астаны Жениса Касымбека, а также спортсмены, тренеры и представители культуры, сообщает dknews.kz.

Мырзабосынов подчеркнул значимость проведения Игр в Казахстане, назвав это честью и большой ответственностью. Он отметил, что мероприятие символизирует патриотизм и уважение к национальным традициям. Особенностью церемонии стало использование воды из священных источников каждого региона в качестве символа Игр, что отличает их от традиционных эстафет огня на других крупных спортивных событиях.

Всемирные игры кочевников, неофициально называемые «Олимпиадой кочевников», пройдут с 8 по 13 сентября. Ожидается участие более 2700 спортсменов из почти 90 стран, которые будут соревноваться за 97 комплектов медалей в 21 виде спорта.