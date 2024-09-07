Ученые из США нашли способ сделать внешние ткани организма прозрачными

Исследователи из Стэнфордского университета (США) совершили прорыв в области медицинской визуализации, разработав метод, позволяющий сделать кожу прозрачной. Ключевым компонентом в этом инновационном подходе стал обычный пищевой краситель тартразин, сообщает «МИР 24» со ссылкой на Science.

В ходе эксперимента ученые нанесли раствор тартразина на кожу лабораторных мышей. Результат оказался поразительным: через считанные минуты брюшная полость стала прозрачной, позволяя наблюдать движения внутренних органов, вызванные дыханием и сердцебиением. Эффект был настолько выраженным, что детали можно было рассмотреть даже на микроскопическом уровне.

Секрет успеха кроется в уникальных свойствах тартразина. При растворении в воде и проникновении в ткани его молекулы приобретают идеальную структуру, соответствующую показателям преломления света. Это предотвращает рассеивание световых лучей и обеспечивает прозрачность тканей.

Важно отметить, что процесс полностью обратим: после смывания красителя ткани возвращались в исходное состояние. Более того, тартразин не оказывал долгосрочного воздействия на организм, полностью выводясь естественным путем в течение 48 часов.

Потенциал применения этой технологии в медицине огромен. Она может революционизировать диагностику, позволяя без инвазивных процедур выявлять внутренние повреждения, контролировать состояние желудочно-кишечного тракта и даже обнаруживать раковые образования на ранних стадиях.